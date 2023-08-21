Умер ведущий актер Московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин

Актер Шулин умер после длительной болезни в 55 лет

Фото: Кадр из сериала «Блудный сын», 2019 г.

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Актер Шулин умер после длительной болезни в 55 лет.

Заслуженный артист России Алексей Шулин скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Михаила Левитина.

Ведущий артист «Эрмитажа» умер поздно вечером, передает издание. Причиной смерти, по предварительным данным, стала болезнь, с которой он «очень мужественно боролся последние несколько лет».

Предполагается, что прощание с артистом состоится 23 августа, в среду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 99-м году жизни скончался создатель КАМАЗА Лев Васильев.