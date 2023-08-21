На 99-м году жизни скончался создатель КАМАЗА Лев Васильев

Фото: Telegram / Официальный новостной канал Полпредство Татарстана (г.Москва) / PolpredstvoRT

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В Татарстане его назвали самой яркой личностью республики.

Первый генеральный директор и создатель КАМАЗА Лев Васильев умер в возрасте 98 лет. Об этом говорится в Telegram-канале полпредства Татарстана в Москве.

«Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни», — говорится в сообщении.

Причины смерти не называются. Пока также неизвестно о месте и дате прощания.

Лев Васильев родился в феврале 1925 года в Москве. Известно, что с 1943 по 1944 год участвовал в Великой Отечественной войне, в ходе которой получили тяжелые ранения. С 1969 года жил в Набережных Челнах, где стал гендиректором комплекса заводов дизельных грузовых автомобилей большой грузоподъемности. А в будущем данное предприятие стало КАМАЗОМ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джон Уорнок — сооснователь американской компании Adobe Systems и ученый — умер в возрасте 82 лет.