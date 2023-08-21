«Можете своим не разрешать»: Бородина поругалась с поклонниками из-за дочерей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущая уверена, что сама знает, как воспитывать детей, и советы посторонних ей не нужны.

Телеведущая Ксения Бородина активно делится подробностями своей жизни в социальных сетях, а также порой вступает в обсуждения со своими подписчиками. Так в своем блоге в соцсетях Ксения вступила в полемику с поклонниками, которые считают, что она слишком многое разрешает свои детям.

Ведущая скандального шоу «Дом-2» всегда уделяла особое внимание внешности, и вероятно, учит тому же своим дочерей: 14-летнюю Марусю и семилетнюю Теону. Девочки уже вовсю пользуются дорогой косметикой, которую дарит им мама, и даже делают профессиональный маникюр с покрытием гель-лаком. Последнее особенно удивило подписчиков, многие из которых посчитали, что это очень вредно, да и в целом не подходит детям.

«Ну разрешаю да, гель-лак. Ногти они красивые хотят, ухоженные, им маникюр делают, пусть будет это у детей, я им разрешаю. Вы можете своим не разрешать. Я вашим не делаю гель-лак, только своим», — ответила на критику звезда.

Ксения заявила, что сама знает, как правильно воспитывать своих детей, и в советах не нуждается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина удивила фанатов своей новой прической.