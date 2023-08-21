«Бум закончился»: в США заявили о «закате» экономики Китая

Фото: www.globallookpress.com / Ju Huanzong

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Ожидается, что показатель ВВП страны значительно упадет. С чем это связано?

Экономический рост Китая, наблюдавшийся на протяжении 40 лет, закончился. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Сорокалетний бум в Китае закончился», — написано в статье.

Авторы считают, что это произошло из-за демографической ситуации в стране и разрыве в отношениях с США и их партнерами, что ставит под угрозу иностранные инвестиции в Китай.

Между тем ожидается, что ВВП страны составит меньше 4% — меньше половины его показателя за последние 40 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что западные политики планировали подчинить Россию с помощью санкций, однако им не удалось ослабить страну.