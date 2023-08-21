«Обратите внимание»: Ида Галич похвасталась фигурой после отказа от алкоголя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Instagram* / galichida

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Телеведущая не употребляет спиртное уже две недели и не собирается останавливаться на достигнутом.

Блогер Ида Галич отказалась от алкоголя и похвасталась первыми результатами своего эксперимента. В личном блоге звезда поделилась личными кадрами, на которых позирует перед камерой в нижнем белье.

«Завтра будет 14 дней, как я не пью. Обратите внимание, как ушли все отеки», — написала блогер.

Впереди Галич предстоит еще 26 дней без алкоголя. Но это не все здоровые привычки, которые она пытается ввести в свою жизнь. Теперь знаменитость проходит не менее десяти тысяч шагов в день, а также старается не есть углеводы по вечерам.

Ида Галич давно встала на сторону спорта и правильного питания, что помогло ей избавиться от лишних килограммов и вернуть подтянутую фигуру. Ранее телеведущая рассказывала, что в ее рационе преобладают белки и клетчатка.

Ранее 5-tv.ru писал, что заплаканная из-за развода Галич изображала счастье на съемках.

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