Пассажирский автобус попал в ДТП в Турции, 12 человек погибли
Фото: www.globallookpress.com / Shadati
Известно и о пострадавших, они доставлены в больницу.
Пассажирский автобус слетел в овраг при движении в турецкой провинции Йозгат. Об этом сообщил местный телеканал A Haber.
По его данным, ДТП произошло в районе Соргун. В результате страшной аварии 12 человек погибли, еще 19 получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Правоохранители в Турции уже начали расследование аварии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пермском крае автобус со школьниками попал в ДТП.