Оставила послание: подробности последнего часа жизни звезды «Пацанок» Михайловой

За час до смерти Юлия Михайлова из «Пацанок» пожаловалась подруге на усталость

Фото: Instagram* / yuiliya.mihailova

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За час до смерти звезда телешоу «Пацанки» Юлия Михайлова написала сообщение подруге. О загадочном и, как оказалось, предупреждающем послании StarHit.ru рассказали люди из окружения знаменитости.

Михайлова выпала из окна 22 этажа накануне. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. Подруги пытались разобраться в произошедшем, и одна из них призналась, что за час до трагедии получила от Юлии сообщение.

«Я устала», — написала ей звезда «Пацанок».

Больше никаких зацепок у друзей не оказалось. О каких-либо сложностях в жизни девушки также ничего не известно.

В прошлом году выяснилось, что Михайлова обманула телезрителей и выдумала свою трагичную историю специально для шоу. Тогда на нее обрушилась критика остальных участниц «Пацанок» и поклонников. О своем поступке в итоге Юлия пожалела.

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