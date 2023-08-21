Минобороны: предотвращена попытка атаки украинским беспилотником в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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БПЛА потерпел крушение в Одинцовском районе.

Ранним утром 21 августа в Московской области была пресечена попытка атаки украинским беспилотником. Как сообщили в Минобороны РФ, целью киевского режима в этот раз был Одинцовский район.

«21 августа около 6:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — говорится в официальном заявлении ведомства.

БПЛА был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон упал в районе населенного пункта Покровское. При этом, как уточняется, пострадавших в результате инцидента нет.

Накануне, 20 августа, нападению украинских беспилотников подвергся ряд регионов страны, в том числе Москва и Московская области. Так, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотник был сбит над территорией Ступинского района Московской области.

Ранее, писал 5-tv.ru, была пресечена попытка пролета беспилотника с юга к Москве.