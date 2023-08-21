Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Многие страны поддерживают Россию в конфликте на Украине и в прокси-войне с НАТО.

Североатлантический альянс занял проигрышную позицию, теперь абсолютно любые действия НАТО станут доказательствами правоты главы РФ Владимира Путина. Такое заявление сделал экс-разведчик в США Тони Шаффер в интервью с обозревателем Стивеном Гарднерем.

Он отметил, что возможное нападение альянса на Россию докажет безоговорочную правоту нашего президента.

«Они пытаются быть более агрессивными — они доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину — доказывают точку зрения Путина», — заключил бывший разведчик.

Шаффер также сообщил, что НАТО остается только уговорить Украину сесть за стол переговоров. Множество стран поддерживает РФ в конфликте на Украине, потому что все прекрасно знают, как любит Североатлантический альянс развязывать войны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что американский аналитик предрек крах украинской армии.