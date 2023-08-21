«Докажет правоту Путина»: в США сказали, чем закончится конфликт России и НАТО
Экс-разведчик США Шаффер: противостояние НАТО с Россией докажет правоту Путина
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Многие страны поддерживают Россию в конфликте на Украине и в прокси-войне с НАТО.
Североатлантический альянс занял проигрышную позицию, теперь абсолютно любые действия НАТО станут доказательствами правоты главы РФ Владимира Путина. Такое заявление сделал экс-разведчик в США Тони Шаффер в интервью с обозревателем Стивеном Гарднерем.
Он отметил, что возможное нападение альянса на Россию докажет безоговорочную правоту нашего президента.
«Они пытаются быть более агрессивными — они доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину — доказывают точку зрения Путина», — заключил бывший разведчик.
Шаффер также сообщил, что НАТО остается только уговорить Украину сесть за стол переговоров. Множество стран поддерживает РФ в конфликте на Украине, потому что все прекрасно знают, как любит Североатлантический альянс развязывать войны.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что американский аналитик предрек крах украинской армии.