В Египте назвали способ экспортировать российскую пшеницу

РИА Новости: Египет готов к экспорту пшеницы из РФ при создании хаба на Суэце

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Страна не просто способна увеличить закупки российской пшеницы, но и экспортировать ее и другие злаковые культуры в соседние государства.

Если Россия организует глобальный центр логистики в Суэцком канале, то Египет вполне может начать экспортировать нашу пшеницу в страны-соседи. Об этом сообщило в беседе с изданием РИА Новости управление по поставкам товаров при Министерстве снабжения Египта.

«Египет может увеличить закупки российской пшеницы, а затем экспортировать пшеницу и другие злаковые культуры в соседние страны в случае создания логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала», — сообщило ведомство.

Центр логистики может стать базой для торговли и хранения пшеницы или других злаковых культур.

В течение ближайших месяцев некоторые страны Африки начнут бесплатно получать по 25-50 тысяч тонн зерна. Российская Федерация также готова отправить в эти страны минеральные удобрения.

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