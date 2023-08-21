Фото: Zuma / TASS / ТАСС

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Близкие бойца решили обратиться в полицию, где им посоветовали не совершать переводов, добавив, что все это похоже на «развод».

Бывший военнопленный Виктор Раидин рассказал, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вымогают у родственников пленных деньги. Эту историю он поведал изданию РИА Новости.

«Он (сотрудник СБУ — Прим. ред.) позвонил в Telegram, я услышал мамин голос, говорю: «Мам, я нахожусь в плену, тебе сейчас скинут номер счета, обратись к Данилу, моему другу, он тебе подскажет, что куда перевести, если ты не скинешь деньги — меня убьют», — рассказал Раидин.

Он пояснил, что формулировку ему «подсказали» сотрудники СБУ. Его мама действительно набрала номер Даниила, который, в свою очередь, догадался, что это сигнал о вымогательстве и обратился в полицию. В МВД сообщили, что деньги переводить СБУ ни в коем случае нельзя, потому что выбора у них нет, пленных рано или поздно все равно предстоит обменять.

Раидин добавил, что знает несколько историй, когда родственники переводили деньги, но ситуация не менялась.

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