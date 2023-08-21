Фото, видео: www.globallookpress.com / Britney Spears; Instagram* / britneyspears; 5-tv.ru

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Муж поп-принцессы покинул дом после крупной ссоры. Горевать в одиночестве она, очевидно, не намерена.

Певица Бритни Спирс после ухода мужа Сэма Асгари проводит время с огоньком. В своем доме она устроила вечеринку в компании целой футбольной команды — сплошь загорелые красавцы с крепкими мускулами. Парни носят звезду на руках, целуют ей ноги и всячески восхищаются ее красотой. Видео с фрагментами горячей тусовки артистка опубликовала в личном блоге.

О крушении счастливого союза Спирс и Асгари стало известно недавно. Недолго погудели слухи, что спортсмен покинул общий особняк из-за подозрений в измене, поселился в собственном доме, а потом он официально объявил о своем решении. Долгие годы пара ждала возможности пожениться. Когда Бритни через суд добилась освобождения из-под опеки отца, надела свадебное платье. Спустя год последовал развод.

«Как все знают, мы с Сэмом больше не вместе. Шесть лет — это огромный срок для отношений, поэтому я немного шокирована. Но я здесь не для того, чтобы объяснять, почему это произошло. Честно говоря, это никого не касается! Однако я больше не могу терпеть эту боль», — обращалась 41-летняя звезда к поклонникам.

Сегодня Спирс демонстрирует, что действительно перестала терпеть. И пустилась во все тяжкие. Многие мужчины, как и герой видео, готовы позировать на камеру и облизывать ноги знаменитости. А ей остается лишь командовать праздником жизни. Как объяснила ситуацию сама артистка — она пригласила своих «любимчиков» и играла с ними всю ночь.

Загул после расставания был ожидаем для близких певицы. Поговаривают, эти отношения были тяжелыми и полными драмы. Поэтому друзья не сомневаются, что развод станет разрушительным событием для блондинки. А с учетом ее нестабильного психического состояния последствия могут быть непредсказуемыми. Исполнительница уже попадалась папарацци в забегаловках в помятом виде и с алкогольным коктейлем в руках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему мать Бритни Спирс в ярости от ее развода. Несмотря на то что в данной ситуации Асгари выглядит жертвой неверности, именно его родительница артистки обвиняет во всех грехах.

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