Фото: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte

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Правоохранительные органы официально данную информацию пока не прокомментировали.

В Дагестане задержали бойца поп-ММА Мурада Легенду (настоящее имя — Исрапил Рамазанов — Прим. ред.). Об этом сообщает Telegram-канал «Жемчужина юга».

По имеющейся на данный момент информации, спортсмен ударил одного из работников парка в Дербенте. Ранее Исрапил Рамазанов был судим за изнасилование.

Полиция пока не прокомментировала данный инцидент. Все подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что аспиранта УрФУ из Габона зарезали в Екатеринбурге.