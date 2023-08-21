Украинские провокаторы попытались штурмом взять храм в Хмельницкой области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ferdinand Hollweck; 5-tv.ru

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Полиция, прибывшая на место, никак не вмешивалась в происходящее.

На Украине вновь произошли столкновения с верующими канонической православной церкви. На этот раз они пытались взять штурмом Храм Рождества Богородицы в Хмельницкой области, откуда каждый год начинается крестный ход в Почаевскую лавру.

Десятки людей пришли к церкви и стали выламывать ворота, а затем включили громкую музыку, когда прихожане читали молитвы. В их адрес провокаторы сыпали угрозы и оскорбления — и все это при одобрении местных властей и полиции, которая прибыла на место, но никак не вмешивалась в происходящее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России потребовал от мирового сообщества вмешаться в ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры и прекратить блокаду обители. Так, недавно украинский спецназ штурмом взял несколько корпусов монастыря и закрыл доступ в Лавру для верующих.