Nové slovo: НАТО не смогло оставить Украину в покое после неудачи в Грузии

Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив

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Действия Североатлантического альянса показывают, что НАТО может делать с Украиной все, что только захочет.

У НАТО не получилось оставить в покое Украину после ошибок в Грузии. Об этом говорит чешское издание Nové slovo.

«Ввиду того, что с Грузией не получилось, можно было бы ожидать, что <…> НАТО оставит Украину в покое. К сожалению, не смогли», — опубликованы такие слова в статье.

По мнению обозревателя газеты Павло Подолаи, действия Североатлантического альянса показывают, что НАТО может делать с Украиной все, что только захочет. Украинцы продолжают вестись на все более изощренные новые уловки Соединенных Штатов Америки (США).

Журналист издания также отметил, что руководство НАТО — «идиоты», которые не видят того, что перегнули палку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в генштабе ВСУ пожаловались на отсутствие ресурсов для «лобовых атак».