«Убивает экономику»: Вучич заявил о крахе Европы из-за конфликта на Украине
Такер Карлсон: Вучич заявил о крахе из-за Украины европейской экономики
Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Classen
Президент Сербии дал интервью известному американскому телеведущему Такеру Карлсону.
Известный американский журналист Такер Карлсон взял интервью у лидера Сербии Александра Вучича, в котором президент сообщил, что экономика Евросоюза полностью раздавлена из-за конфликта на Украине.
«Разрушение „Северных потоков“ администрацией Байдена или ее посредниками просто убивает немецкую экономику», — подчеркнул журналист.
Интервью прошло в Венгрии, в Будапеште. В ходе беседы Карлсон отметил, что по сути это можно назвать нападением одной страны НАТО на другую, потому что отказ США заканчивать поддержку Украины приводят к тому, что страдает вся Европа.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Вучич заявил о давлении на Сербию из-за позиции по России.