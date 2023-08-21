Болезнь забрала голос у певицы Лолиты Милявской

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / Лолита Милявская / lolitamilyavskaya ; 5-tv.ru

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На выступлениях звезде еще удается тянуть ноту, но после она с трудом разговаривает.

Певица Лолита Милявская продолжает выступать, несмотря на проблемы с голосом. В своем Telegram-канале она опубликовала видеообращение к поклонникам, в котором показала, как сейчас звучит. Исполнительнице диагностировали бронхит, и болезнь она решила переносить на ногах. И на сцене.

«Мои хорошие, всем доброго дня. Я тут бронхит схватила такой, что… Работать пришлось, на работе вливание помогло, а разговаривать невозможно. Поэтому я вас целую. Завтра пойду дальше работать, сегодня относительно попробую помолчать и меньше курить», — сообщила артистка.

Милявская считает, что слухи о «гуляющем» по стране вирусе ее случай только подтверждает. Звезда полагает, что вакцинированные пациенты переносят недуг легче. Сама певица прививок не избегает, поэтому, считает она, даже такое непростое заболевание как бронхит протекает без повышения температуры тела, что позволяет не выпадать из творческого процесса.

Лолита не только продолжает петь, она не устает удивлять публику дерзкими шалостями. Так, на шоу в рамках VK Fest 2023 она появилась в «легендарном» обтягивающем комбинезоне — том самом, в котором она произвела фурор на музыкальном фестивале «Жара» в Баку в 2017 году. Селебрити призналась, что тогда вышла на сцену подшофе, потому и не боялась выглядеть чересчур вызывающе. А теперь, похудевшая и трезвая, вполне может себе позволить снова эффектно нарядиться.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лолита Милявская раскрыла секрет успешного выступления.