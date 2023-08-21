В московском торговом центре обнаружили труп младенца

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Тело малыша было обнаружено в дамской комнате магазина на Свободном проспекте.

В туалете торгового центра на Свободном проспекте в Москве было найдено тело младенца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в своем Telegram-канале.

«Вечером в санитарном узле в торговом центре на Свободном проспекте обнаружено тело новорожденного ребенка. Предварительно, плод соответствует 10–12 неделям беременности», — опубликовано сообщение.

Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

Труп ребенка был обнаружен обычными покупателями магазина. Точная причина смерти в данный момент устанавливается. Известно, что личность матери уже подтверждена, ей 27 лет, сейчас она находится в больнице.

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