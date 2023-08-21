В Москве выпало рекордное с 1999 года количество осадков

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

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Прошлый рекорд составил 18,2 мм.

Столица обновила свой 24-летний рекорд по суточному количеству осадков для 20 августа. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Москва обновила суточный рекорд по осадкам», — написал он.

В Москве выпало более половины месячной нормы августа, которая, между прочим, составила 60%, это примерно 47 мм осадков. Предыдущий рекорд был установлен 24 года назад — 20 августа 1999 года, он составил всего 18,2 мм.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве парк «Зарядье» вновь заработал после закрытия из-за неопознанного устройства.