Певец SHAMAN сыграл князя Владимира в этноопере

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Премьера отрывка постановки состоялась в третий день фестиваля «Таврида. АРТ» в Крыму.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, сыграл главную роль в отрывке этнооперы «Князь Владимир», его партнершей стала Асият Сайгидова (Рогнеда). Автор масштабной постановки и исполнителем роли загадочного путника Ганграда, оказавшегося скандинавским богом Одином — продюсер Игорь Матвиенко. В образе воеводы Федора перед публикой предстал лидер группы «Любэ», народный артист РФ Николай Расторгуев.

Премьера отрывка оперы состоялась в рамках завершающегося фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ», что проходит в Крыму, в бухте Капсель под Судаком. Показана была концертная версия постановки. Работа над проектом продолжится, в итоговом виде зрители увидят музыкальный спектакль в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах международного конкурса «АвторА!», идея которого также принадлежит Игорю Матвиенко. За главный приз в нем борются молодые перспективные авторы, сочиняющие хиты для большой сцены. Торжественная церемония состоялась на главной сцене юбилейного фестиваля «Таврида. АРТ» в Крыму. Победителями стали создатели «Самого русского хита» Дилара Хайруллина и Николай Чебанов.