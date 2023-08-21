В Воронежской области ввели режим ЧС из-за сибирской язвы

Фото: www.globallookpress.com / Carlos LujÃ¡N

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За последние несколько месяцев о случаях заболевания человека сибирской язвы сообщали представители сразу нескольких российских регионов — Тувы, Чувашии и Подмосковья.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Воронежской области из-за обнаружения очага сибирской язвы. Этой информацией делится районная администрация Панинского района.

«В связи с выявлением очага сибирской язвы на территории Панинского муниципального района, указом губернатора Воронежской области от 20.08.2023 и распоряжением администрации Панинского муниципального района от 20.08.2023 введен режим чрезвычайной ситуации», — опубликовано в заметке.

В данный момент для местных жителей установлен ряд ограничений — нельзя вывозить, ввозить или перегруппировывать восприимчивых к болезни животных, посещать территорию, вывозить молоко или мясо животных, а также заготавливать корма.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Роспотребнадзор заявил о минимальном риске завоза чумы в Россию из Китая.