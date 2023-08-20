Умер сооснователь компании Adobe Systems Джон Уорнок

Фото: Reuters / Larry Downing

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Ему было 82 года.

Джон Уорнок — сооснователь американской компании Adobe Systems и ученый — умер в возрасте 82 лет. Об этом заявляет представитель организации Adobe.

Он также сообщил, что Уорнок скончался накануне вечером, 19 августа, в субботу в окружении всей своей семьи. Два года назад умер и другой сооснователь компании — Чарльз Гешке.

Гешке и Уорнок основали Adobe в 1982 году. Организацию они назвали в честь одной реки в штате Калифорния. В данный момент эта компания разрабатывает программы для создания и редактирования различных фотографий и изображений.

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