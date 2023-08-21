🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: один из самых благоприятных дней месяца. У многих людей в этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция, открываются самые разнообразные способности.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 21 августа, Растущая Луна в знаке Весы: один из самых благоприятных дней. У многих людей в этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция, открываются самые разнообразные способности.

♈ Овны

Овны, вас должно посетить понимание того, что вы находитесь там, где и должны быть, и жизнь предоставляет вам именно те обстоятельства, которые необходимы вам для роста и развития. Все неприятности рано или поздно обернутся в вашу пользу. Дела на любовном фронте тоже выглядят многообещающе.

Космический совет: доверьтесь судьбе.

♉ Тельцы

Пора начать выходить из зоны комфорта, так что, Тельцы, готовьтесь отбросить свои собственные оковы изобилия. Если вы хотите призвать богатство и считаете, что заслуживаете его, вам нужно перестать негативно мыслить и ограничивать себя в труде. Ваши отношения с финансами не всегда были хорошими, но это не значит, что уже поздно все исправить.

Космический совет: выходите из зоны комфорта каждый день.

♊ Близнецы

Вы самые настоящие яркие-яркие звездочки, появляетесь в чужих жизнях и делаете их лучше. Окружающие думают, что вы по-настоящему излучаете волшебство, Близнецы. Вы живете в той реальности, которую сами себе создали, и она гораздо лучше, чем у многих других людей.

Космический совет: будьте смелее, у вас все получится.

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♋ Раки

Раки, нет никакого единого руководства как правильно жить и как вести себя с другими людьми. Вы никогда не сможете влезть в голову к другому человеку. Все, что вы можете — это любить окружающих, быть сострадательными по отношению к ним, принимать их такими, какие они есть. Но главное, не подавляйте свои эмоции и не сокращайте свои потребности.

Космический совет: верьте в свою правду.

♌ Львы

Сейчас расскажем странный секрет — все люди вокруг нас — это наши зеркала. Когда мы ведем себя с другими грубо и неправильно, Львы, все вокруг начинают отвечать нам тем же, и наша жизнь портится. Сделайте себе одолжение: отбросьте неуверенность в себе и подходите к общению с другими осознанно.

Космический совет: прислушайтесь к словам и эмоциям ближних.

♍ Девы

Вы почему-то думаете, что жить в счастье — это жить в порядке и в полном контроле ситуации, но иногда, чтобы понять, чего на самом деле хочешь, нужно добавить в жизнь немного хаоса, Девы. Если все время пытаться исправить всех вокруг, в том числе и себя, то можно сойти с ума и вообще потерять все свои идеалы.

Космический совет: заканчивайте день сурка.

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♎ Весы

Сейчас не время сомневаться в своем потенциале, Весы. И сейчас не время подвергать себя критике и самокопанию. Если вы что-то получили, что хотели, то выключайте синдром самозванца, вы это заслужили. Вы — главный герой в своей жизни, и вам давно пора поверить в свою способность свернуть горы.

Космический совет: приготовьтесь получить неожиданный подарок.

♏ Скорпионы

Вы можете либо дальше продолжать спорить на тему того, что же пошло не так и почему, и искать виноватых во всех грехах, или просто пережить эту ситуацию и жить дальше. Выбор за вами, Скорпионы. Расставьте правильно приоритеты — чего вы хотите, кому-то доказать свою исключительность и правоту или просто быть счастливыми?

Космический совет: меньше парьтесь по пустякам.

♐ Стрельцы

Стрельцы, а вы уверены в том, что вы не остановились на пути к своей цели? Неужели именно эти вещи помогают вам расти и становиться лучшей версией самого себя? Все ли из того, что вы делаете, соответствует вашим ценностям и этике? Прислушайтесь к тому, что говорит ваша интуиция и голос мудрости подсознания и ответьте себе на эти вопросы.

Космический совет: найдите в себе мужество посмотреть в лицо своим страхам.

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♑ Козероги

Пришло время блистать и пожинать плоды своей плодотворной деятельности, Козероги. Ваше время быть в центре внимания, насладитесь этим моментом по полной. Дальше будет только лучше. Более того, пока вы верите в свои силы и кайфуете от своих результатов, вы будете процветать.

Космический совет: наденьте сегодня что-нибудь желтое, чтобы привлечь позитив.

♒ Водолеи

Вера — это несколько больше, чем просто жизнь по каким-то установкам. Если вам кажется, что вы хотите другого или предаете свои идеалы, то необязательно получать какие-то четкие факты и аргументы, достаточно просто верить в свое собственное «я», Водолеи. Посоветуйтесь с близким другом, что делать дальше.

Космический совет: обращайте внимание на знаки судьбы.

♊ Рыбы

Люди не могут грандиозно поменяться за одну ночь. Рост — это постепенный процесс, и на все требуется время. Практикуйте железную дисциплину. Выполняйте свою работу тщательно и прилежно. Но в то же время будьте внимательны к своим неожиданным креативным идеям. Нестандартное мышление — вот секрет вашего успеха, Рыбы.

Космический совет: берегите силы, не растрачивайте их зря.

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