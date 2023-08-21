«Тебе со мной повезло»: как перестать ревновать мужчину и искать признаки измены

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Jürgens / CHROMORANGE; 5-tv.ru

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Нередко женщина сама толкает своего возлюбленного на поиски лучшего «варианта».

Причина женской ревности, как правило, кроется в низкой самооценке. Соответственно, чтобы избавиться от этого деструктивного чувства, необходимо воспитывать уверенность в себе. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявила психолог, тренер по самооценке и личностному росту Ксения Демина.

Она отметила, что каждая женщина должна принять как данность то, что всегда найдется кто-то красивее или умнее ее, и раз и навсегда перестать переживать об этом.

«Такие девушки, женщины, конечно, есть. Но ваш мужчина выбрал именно вас. Значит, в этот период времени вы устраиваете его абсолютно во всем, и он не хочет искать другую. Поэтому бесполезно тревожиться. Женщины окружают мужчин везде: на автозаправке, в магазине, на улице, и если вы будете постоянно тревожиться, что он кого-то встретит, то это превратится рано или поздно в паранойю. Поэтому нужно это убирать», — подчеркнула Демина.

Более того, добавила она, если мужчина почувствует, что женщина в себе сомневается и переживает, что он уйдет к другой, то он и сам начнет думать, что с его возлюбленной что-то не так и будет искать в ней подвох. Таким образом, женщина сама толкает своего мужчину на поиски лучшего «варианта», чего делать категорически нельзя, отметила Демина.

«Как же все-таки перестать ревновать? Единственный способ — поднимать самооценку. Чем больше вы будете себя ценить, тем больше мужчина будет любить и ценить вас. И вы не будете тревожиться, потому что будете осознавать, что вы для него — лучшая. Более того, вы сами начнете говорить, как ему повезло, что с ним именно вы. Поверьте, если вы будете это говорить своему мужчине, он будет понимать, что ему действительно повезло», — заключила психолог.

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