В Wildberries сообщили о затоплении 500 квадратных метров склада из-за ливня

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Объект маркетплейса в Подмосковье получил серьезные повреждения из-за разбушевавшейся непогоды.

Склад компании Wildberries в подмосковной Электростали частично затопило в результате сильного ливня. Об этом сообщили представители маркетплейса, комментируя информацию о том, что мощный дождь и ветер обрушили крышу и снесли ворота склада в Подмосковье.

«На складе компании в Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 квадратных метров», — заявили в Wildberries, уточнив, что общая площадь склада — 250 тысяч «квадратов».

Отмечается, что сотрудники склада были незамедлительно эвакуированы, в результате происшествия никто не пострадал. Также в компании заявили, что пострадавший склад уже восстанавливают, товары с затопленной территории переместили в другие секции, подразделение продолжает работу в штатном режиме.

Сумму ущерба в Wildberries не озвучили, пояснив, что она определится после инвентаризации. Продавцам обещают компенсировать стоимость поврежденного товара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Подмосковье накрыл грозовой фронт, о котором говорилось в рассылке МЧС.