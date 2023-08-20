Парк «Зарядье» вновь заработал после закрытия из-за неопознанного устройства

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До этого работники и посетители парка были эвакуированы.

Парк «Зарядье» в Москве возобновил работу после временного закрытия из-за информации о неопознанном устройстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.

«Парк переходит к штатному режиму работы», — цитирует агентство пресс-службу.

До этого на сайте парка появилось объявление о закрытии его территории в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве. Работники и посетители «Зарядья» были эвакуированы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА по объектам в России.