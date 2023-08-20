Не упускай свой шанс: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 августа

Фото: 5-tv.ru

Следующие семь дней обещают быть интересными. На что следует обратить внимание?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 21 по 27 августа 2023 года основателя школы китайской метафизики Елены Егоровой, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

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Понедельник, 21 августа 2023 года

Фото, видео: 5-tv.ru

21 августа — день Металлической Свиньи. День с индикатором «Баланс».

В этот день очень хорошо приводить все свои дела в баланс, очень хорошо заниматься планированием. Очень хорошо пройдут ваши путешествия. Можно начинать ремонт в такой день. Отличный день для проведения переговоров.

Но что не рекомендуется делать в такой день, так это соревноваться или пытаться выиграть у кого-то. Так как энергии дня пытаются сбалансировать ваши силы с силами вашего оппонента, поэтому, скорее всего, выиграть не удастся.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Огонь Ян. Тем людям, у которых в карте есть Змея, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 11:00 до 13:00 и с 19:00 до 23:00. Неблагоприятные — с 09:00 до 11:00, с 17:00 до 19:00.

Вторник, 22 августа 2023 года

Фото, видео: 5-tv.ru

2 августа — день Водной Крысы. День с индикатором «Стабильность».

В этом время хорошо начинать дела, от которых вы хотели бы получить очень длительный пролонгированный эффект. Например, назначать какие-то важные встречи, проводить свадьбу, открывать бизнес, подписывать документы, покупать имущество, делать какие-то инвестиции. Очень хорошо день подходит для любого долгого процесса.

Не рекомендуется в такой день отправляться в путешествия, переезжать в новый дом и начинать какие-то краткосрочные проекты.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Огонь Инь. Тем людям, рожденным в год Лошади и в день Огня Ян, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 07:00 до 09:00. Неблагоприятные — с 11:00 до 13:00.

Среда, 23 августа 2023 года

Фото, видео: 5-tv.ru

23 августа — день Водного Быка. День с индикатором «Удержание».

День очень хорошо подходит для начала нового проекта, планирования, встреч, свиданий, начала обучения, начала ремонта, подписаний договоров и начала нового бизнеса.

Не рекомендуется в такой день начинать путешествия, переезжать и планировать свадьбу.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Земля Ян. Тем людям, рожденным в год Козы, и с элементом личности Огонь Инь, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 23:00 до 00:00. Неблагоприятные — с 13:00 до 15:00.

Четверг, 24 августа 2023 года

Фото, видео: 5-tv.ru

24 августа — день Деревянного Тигра. Жень с индикатором «Разрушение».

Название этого дня говорит само за себя. И такой день не подходит для осуществления важных дел, поэтому лучше всего запланировать отдых или заниматься какими-то рутинными, каждодневной делами. Также этот день является днем болезни, поэтому неблагоприятно в такой день посещать и навещать больных.

В этот день могут быть потери — как финансовые, так и временные. Поэтому будьте предельно внимательными.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Земля Инь. Тем людям с элементом личности Металл Ян, а также в чьих картах есть Обезьяна, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00. Неблагоприятные — с 07:00 до 09:00, с 11:00 до 13:00.

Пятница, 25 августа 2023 года

Фото, видео: 5-tv.ru

25 августа — день Деревянного Кролика. День с индикатором «Опасность».

Он полон неопределенности, поэтому не стоит заниматься в такой день какими-то экстремальными, рискованными видами спорта или делами. Не подходит такой день для путешествий, свадьбы и других церемоний.

Лучше всего займитесь в такой день отдыхом, либо своими каждодневными обычными делами. Также не стоит посещать близких, находящихся в больницах, в такой день. Потому что этот день болезни, и это будет для вас крайне неблагоприятно.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Металл Ян. Людям с элементом личности Металл Инь, а также рожденным в год Петуха, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 19:00 до 21:00. Неблагоприятные — с 13:00 до 15:00.

Суббота, 26 августа 2023 года

Фото, видео: 5-tv.ru

26 августа — день Огненного Дракона. День с индикатором «Успех».

Это максимально благоприятный день на этой неделе, поэтому используйте его по назначению. Планируете все свои особенно важные дела именно на этот день. Очень хорошо назначать встречи, открывать бизнес, делать инвестиции, покупать недвижимость, начинать новые проекты и переходить новую работу. Отправлять резюме, какие-то объявления о продаже чего-либо.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Металл Инь. Людям с элементом личности Вода Ян, а также рожденным в год Собаки, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 15:00 до 19:00, 21:00 до 23:00. Неблагоприятные — с 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00.

Воскресенье, 27 августа 2023 года

Фото, видео: 5-tv.ru

27 августа — день Огненной Змеи. День с индикатором «Сбор урожая».

Один из лучших индикатор дня на этой неделе, поэтому используйте этот день для свиданий, вознаграждений. В общем все, что можно получить для вас в этот день — обязательно нужно это сделать. Также очень хорошо пройдет открытие бизнеса, начало ремонта. Можно обращаться за кредитом.

Неблагоприятно начинать лечение, путешествие, переезжать в такой день.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Вода Ян. Людям с картой Свинья нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 11:00 до 13:00, 15:00 до 17:00 и с 19:00 до 21:00. Неблагоприятные — с 23:00 до 00:00.

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