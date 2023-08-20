В Германии посоветовали Киеву мобилизовать три миллиона человек для победы

Die Welt: Украине для победы нужно мобилизовать три миллиона человек

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Army

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Для достижения целей Киева численность армии должна составлять примерно 10% от общего количества населения страны.

Украине для победы в конфликте нужно мобилизовать три миллиона человек. Об этом пишет обозреватель Die Welt Эдвард Люттвак.

Он отметил, что несмотря на массовую эмиграцию и потери населения в боевых действиях, в стране остается около 30 миллионов человек. При этом численность необходимой для достижения целей Киева армии, по оценке Люттвака, должна составлять примерно 10% от общей численности населения.

«Следовательно, общая численность вооруженных сил может достигать трех миллионов человек», — пришел к выводу немецкий аналитик.

Он также высказал мнение, что конфликт не будет решен «ни санкциями, ни беспилотниками, ни ракетами». Лишь мобилизация трех миллионов граждан может обеспечить Украине победу, подчеркнул Люттвак.

На днях президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в стране до 15 ноября. Режим военного положения был введен на Украине 24 февраля прошлого года. Через день, 25 числа, Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии 5-tv.ru высказал мнение, что после разгрома введенного в бой последнего крупного резерва украинской армии в виде 82-й десантно-штурмовой бригады Украину, скорее всего, ожидает тотальная мобилизация.