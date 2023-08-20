На какие цели? В Германии готовы ежегодно платить Украине по €5 млрд

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Robbin

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Киевский режим — с большими запросами. У Запада еще есть ресурсы?

В Германии готовы ежегодно платить Украине по пять миллиардов евро. По крайне мере, с такой инициативой выступил глава минфина страны Кристиан Линднер, отметив, что в этом есть необходимость.

«На ближайшие годы я предложил бюджетным законодателям в бундестаге внести в план сумму €5 млрд ежегодно в качестве военной поддержки», — подчеркнул руководитель ведомства, выступая на дне открытых дверей в правительстве ФРГ.

По словам Линднера, Берлин уже направил Незалежной помощь в размере 22 миллиардов евро. Когда выделят очередной транш — пока неясно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды просить F-16.