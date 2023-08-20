Ученые рассчитывают на ускорение развития лунной программы

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Отправка миссий на Луну — тренд мировой космонавтики на ближайшие годы, и Россия должна принять в нем участие.

Российские ученые рассчитывают, что работы по созданию и запуску следующих лунных аппаратов будут ускорены. Об этом пишет ТАСС со слов директора Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолия Петруковича.

«Сейчас принята федеральная космическая программа, в которой предусмотрены [лунные] миссии, поэтому мы над ними работаем и надеемся, что эти работы будут не замедлены, а ускорены», — заявил он.

По словам руководителя ИКИ, развитие лунной программы — это тренд мировой космонавтики на ближайшие годы, и России необходимо принять в нем участие.

В «Роскосмосе» ранее сообщили, что на борту межпланетной автоматической станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация, в результате которой космический аппарат прекратил существование. По предварительной версии, станция могла отклониться от параметров импульса и перешла на нерасчетную орбиту, после чего столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проблемы со станцией «Луна-25» могли начаться до попытки перейти на предпосадочную орбиту.