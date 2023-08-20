Двухчасовая дискуссия: как прошли переговоры ЭКОВАС в мятежном Нигере
AP: переговоры ЭКОВАС в Нигере были безуспешными
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Какой позиции придерживаются бунтующие?
Переговорный процесс между делегацией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и нигерскими мятежниками не принесли весомых плодов. Об этом принимавший участие в переговорах чиновник сообщил агентству Associated Press.
«Примерно двухчасовая дискуссия, направленная на поиск мирного решения углубляющегося кризиса в стране, мало что дала», — цитирует собеседника ресурс.
Источник отметил, что сейчас нет четкого плана дальнейших действий. Ясности этом вопросе переговорщикам не удалось добиться.
Позиция мятежников сформулирована следующим образом — сторона отрицает возможность возвращения к власти прежнего президента, а также настаивает на отмене санкций ЭКОВАС. Тем не менее, отмечается, что в их речах прослеживался примирительный тон.
Мохамед Базум был отстранен с поста президента Нигера 26 июля в результате мятежа. Участники восстания сообщили также о закрытии границ государства и приостановке действия настоящей конституции. В должность президента 28 июля ступил Абдуррахман Тчиани, который во время переворота возглавлял гвардию, удерживающую Базума.
Ранее 5-tv.ru писал, что ЭКОВАС допустил военное вмешательство для возвращения конституционного строя в Нигере.