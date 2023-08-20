Катается по миру и «попрошайничает»: Зеленский прибыл в Нидерланды просить F-16

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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«Коллективному Западу» порядком поднадоели визиты президента Украины. Как долго еще он сможет рассчитывать на стороннюю поддержку?

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает свое турне по Европе, суть которого — выклянчить, как можно денег и оружия. Сейчас лидер страны прибыл с визитом в Нидерланды. Вместе с собой он взял супругу Елену Зеленскую. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте», — написал политик.

Президент Украины сообщил, что одними из тем переговоров станут поставки истребителей F-16 и организация глобального саммита мира.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем Зеленский прибыл с визитом в Швецию.