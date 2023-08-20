Певица Натали после похорон мужа вышла на сцену в дерзком мини

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Семейная трагедия, кажется, не сумела выбить знаменитость из колеи.

Недавно похоронившая мужа певица Натали вышла на сцену в маленьком черном платье. Ее снимки с концерта были опубликованы в Telegram-канале «НеМалахов».

На овдовевшей женщине дерзкое мини. Длину юбки исполнительница выбрала действительно опасную, однако ни это, ни семейная трагедия, не помешали ей чувствовать себя раскованно на сцене — прыгала и отжигала она по полной.

В целом образ Натали напоминает кукольный — стройная фигура, белокурые волосы, да и фасон платья несколько детский, с гипюром, пышной юбкой и россыпью блесток. Вот такую скорбящую Барби собрали стилисты на выступление.

После смерти супруга певицы Александра Рудина не прошло и 40 дней. 31 июля его тело было обнаружено на козырьке 23-этажного дома, в котором он проживал. Свидетелей произошедшего нет — местные жители утверждают, что ничего не видели и не слышали. Известно, что Рудин состоял на учете в психоневрологическом диспансере с 2021 года. Мужчина страдал ментальным расстройством.

Ранее 5-tv.ru писал, что Натали посвятила трогательный пост умершему супругу.