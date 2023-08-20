ВСУ повредили химический концерн «Стирол» в Горловке во время обстрела

Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов

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Информации о пострадавших на предприятии не поступало.

Украинские нацисты повредили инфраструктуру химического концерна «Стирол» в ДНР во время обстрела. Ситуацию прокомментировал мэр города Иван Приходько.

Он уточнил, что ВСУ обстреляли регион накануне, 19 августа. В результате их действий пострадало предприятие, расположенное в Калининском районе.

«Повреждена инфраструктура государственного унитарного предприятия «Стирол», — написал он и подкрепил публикацию снимками.

«Стирол» — ключевое химическое предприятие в Донбассе. На протяжении многих лет завод был одним из самых крупнейших производящих удобрения предприятием в Европе. «Стирол» поставлял на мировой рынок до 3% экспортного аммиака и других минеральных веществ.

Ранее украинская сторона обстреляла Горловку зажигательными снарядами. Известно, что в населенном пункте Зайцево пострадал один мирный житель.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали жилую многоэтажку в Энергодаре.