В Ростовской области сообщили об атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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В регионе было сбито три вражеских аппарата.

ВСУ предприняли попытку ударить по Ростовской области с помощью дронов-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе», — проинформировал он.

Голубев довил, что вражеские беспилотники были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы. Средства противовоздушной обороны, по его словам, не применялись из-за маленького размера цели.

Всего было ликвидировано три дрона. Два из них упали на территории воинской части в Каменске, а еще один — недалеко от Новошахтинска. Губернатор области отметил, что никто в результате случившегося не пострадал. Разрушений зафиксировано также не было.

Киевский режим минувшей ночью атаковал еще два российских города. Направляющийся в столицу украинский беспилотник был сбит средствами РЭБ в Московской области. Еще один столкнулся в крышей железнодорожного вокзала в Курске. Осколочные ранения разной степени сложности получили пять человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на ж/д вокзал в Курске.