В Ростовской области сообщили об атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе
Губернатор Голубев: дроны-камикадзе ВСУ пытались атаковать Ростовскую область
Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва
В регионе было сбито три вражеских аппарата.
ВСУ предприняли попытку ударить по Ростовской области с помощью дронов-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе», — проинформировал он.
Голубев довил, что вражеские беспилотники были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы. Средства противовоздушной обороны, по его словам, не применялись из-за маленького размера цели.
Всего было ликвидировано три дрона. Два из них упали на территории воинской части в Каменске, а еще один — недалеко от Новошахтинска. Губернатор области отметил, что никто в результате случившегося не пострадал. Разрушений зафиксировано также не было.
Киевский режим минувшей ночью атаковал еще два российских города. Направляющийся в столицу украинский беспилотник был сбит средствами РЭБ в Московской области. Еще один столкнулся в крышей железнодорожного вокзала в Курске. Осколочные ранения разной степени сложности получили пять человек.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на ж/д вокзал в Курске.