Ученые: каждое третье уведомление в смартфоне ухудшает настроение

Каждое третье уведомление в смартфоне ухудшает настроение

Фото: globalloookpress.com / Valentin Wolf

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Треть оповещений телефона вызывают отрицательные эмоции у их адресатов.

Такой вывод сделали специалисты Университета Ноттингем Трент. Данные исследования приводит РИА Новости со ссылкой на журнал IEEE Access.

В течение пяти недель участники эксперимента получили 500 тысяч уведомлений. Большинство испытывало негативные эмоции: враждебность, раздражение, страх и стыд. Сильнее всего раздражали оповещения об обновлении приложений и доступе к сети Wi-Fi.

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