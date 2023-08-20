Участники «Тавриды. АРТ» спели вместе со звездами на конкурсе русской песни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Международное состязание проходит в Крыму. Кто победит?

Крым стал мировой столицей русской песни. На фестивале «Таврида. АРТ» подвели итоги уникального международного конкурса «Автора». За награды спорили именно авторы, сочинившие новые хиты для нашей сцены. Они прислали более 10 тысяч композиций. И на грандиозном гала-концерте звездные артисты спели эти песни на всю страну. Все подробности — в репортаже.

Ярко, громко и красиво. «Таврида» набирает обороты. Здесь творцы на каждом шагу. Вот они все вместе — в цветах российского флага.

На «Тавриде» музыка не затихает. После репетиции Николай Расторгуев обсуждает, что самое важное в творчестве.

«Когда мы начинали, мы не думали о деньгах. Мы занимались тем, что нам нравится делать», — говорит лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

В соседней гримерке репетирует Дмитрий Харатьян. На сцену он выйдет не один — этот дуэт появился на конкуре русской песни «Автора». Искать хиты отправились в народ и предложили любому желающему прислать свои работы. Виктор Гавриленко — из Ростовской области, физик и бард. Песни пишет для души, но решил принять участие.

«Начинаю петь своим девчонкам. Там все плачут, и решил, что надо делиться», — рассказал музыкант и бард Виктор Гавриленко.

«Я теперь ее на всех концертах пою! А мне все присылают!» — говорит народный артист России Дмитрий Харатьян.

И таких историй на конкурсе — больше 10 тысяч! Столько песен прислали из 42 стран. Жюри целый год выбирали лучших — и сегодня они на сцене «Тавриды».

Именитые артисты уже выбрали композиции, которые останутся в их репертуаре. Песню «Самый русский хит» для Шамана тоже написали участники конкурса.

Для авторов это реальная возможность заявить о себе. А звездные наставники подскажут как. Такой формат придумал известный российский продюсер Игорь Матвиенко. Он точно знает, что нужно сделать, чтобы песню полюбили. И конкурс «Автора» — настоящий трамплин на сцену для тысяч участников.

«Круто, что большое количество людей, которые были за кулисами, мы, в том числе, выставили на первый план», — говорит участник конкурса русской песни «Автора» Николай Чебанов.

Конкурс международный, и никаких ограничений нет. Полная свобода творчества. Главное, чтобы песня была на русском языке.

«Таврида» — место, где молодые творцы становятся соавторами своего же будущего. Вместе с Сергеем Кириенко делегация из Запорожской области обсуждают проект образовательного молодежного центра «Маяк». Начать свою работу он должен уже в следующем году.

«Нам в ближайшее время нужно принять решение, что мы построим новое, а что реконструируем из имеющегося. Для нас очень важно, чтобы те, кто там находится, были соавторами. Это прямо принципиально», — говорит первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

На фестиваль приехали участники из новых российских регионов. Они ждали, когда станут частью российского молодежного движения.

«Сейчас Россия предоставила эту возможность, и наша молодежь начала массово скапливаться во всех этих пунктах, центрах молодежи и развивается. Сейчас по всей России наша молодежь участвует во всех проектах», — говорит Денис, участник фестиваля.

«Таврида» — это еще и вкусно. Регионы страны удивляют локальными блюдами. Дальневосточная уха с крабом — коронное блюдо.

Больше 3 тысяч участников фестиваля — каждый день в творческом потоке, и его не остановить. «Таврида» — центр творческой жизни страны. Сюда приезжает молодежь со всей России, и каждый, кто здесь оказывается, попадает в настоящий ураган искусства.