Где она: орбита «Луны-25» не позволила сфотографировать посадочные модули «Аполлонов» США

Фото: Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk

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Накануне в «Роскосмосе» сообщили о нештатной ситуации. Что могло произойти?

Орбита автоматической станции «Луна-25» не позволила сфотографировать посадочные модули космических кораблей США типа «Аполлон». Но дело совсем не в нештатной ситуации, которая произошла накануне. Просто перед станцией не стояло такой задачи — фиксировать высадку астронавтов США на спутник Земли. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

«Можно было бы подобрать (орбиту), чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе это возможно», — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам Эйсмонта, даже при указанных условиях и поставленной задаче сфотографировать подули «Апполона», этот не является целью номер один. У «Луны-25» своя программа работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на борту «Луна-25» произошла нештатная ситуация. около 14:10 по московскому времени в соответствии с программой полета АМС был дан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. Затем что-то пошло не по плану.