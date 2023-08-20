Фото: www.globallookpress.com / Britney Spears

Читайте нас в: Дзен Новости

Женщина максимально недовольная поступком мужчины. Какие действия предпримет мать звезды?

Накануне стало известно, что муж американской певицы Бритни Спирс Сэм Асгари подал документы на развод. Многие фанаты были опечалены такой новостью. Мама артистки, 68-летняя Линн Спирс, также не смогла сдержать эмоцией. Женщина пришла в ярость. Об этом сообщил источник издания Daily Mail.

«Линн в ярости от того, что Сэм бросил Бритни. Он дал клятву быть рядом с ней в болезни и здравии — и он знал, что она была нездорова», — сообщил инсайдер.

Пара прожила в браке 14 месяцев. Но мужчина решил подать на развод. Дело в том, что он уверен в измене супруги.

Развод прокомментировал и сам мужчина. Он в своем личном блоге попросил публику, которые активно следят за событиями быть добрее и внимательнее. Мужчина подчеркнул, что это касается в том числе и СМИ

«После шести лет любви и преданности друг другу, мы с женой решили завершить совместное путешествие. Мы будем сохранять любовь и уважение, которые у нас есть, я всегда желаю ей самого лучшего», — написал мужчина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бритни Спирс призналась в расставании с мужем и показала странное видео.