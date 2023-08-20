Умер один из старейших актеров Тюменского драмтеатра Валерий Рябков

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Своей первой и единственной сцене артист не изменял почти полвека.

Скончался один из старейших актеров Тюменского драмтеатра Валерий Рябков. Ему было 74 года. Информация об этом появилась на официальном сайте тетра.

Коллеги глубоко опечалены утратой, ведь в следующем году Рябков мог бы отпраздновать сразу два юбилея — 75 лет жизни и 50 лет на сцене драматического театра. Тюменская сцена стала для него первой и единственной на всю жизнь.

«Наш театр действительно был его домом, а его сцена — самой главной его любовью, которой он не изменял никогда», — написано в сообщении.

Причина смерти Рябкова не раскрывается. Известно, что похоронен он будет на тюменском Червишевском кладбище, а проститься с ним все желающие смогут в Тюменском драмтеатре.

Валерий Рябков родился в 1949 году. Работать в театре он начал еще во время обучения в Тюменском училище искусств, а после его окончания в 1978 году навсегда связал себя с театром. На его счету знаковые роли в спектаклях «Три товарища», «За двумя зайцами», «Ревизор» и многих других.

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