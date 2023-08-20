Любовный треугольник: Зайцева вспомнила, как Федосеева приревновала ее к Шукшину

Зайцева вспомнила, как Федосеева приревновала ее к Шукшину во время съемок

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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Жена режиссера сильно возмутилась, когда он назвал другую актрису ласковым словом. Что такого сказал мужчина?

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева месяц назад отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 77 лет. Актриса в последнее время завязала со съемками в кино. Но она вспомнила одну историю из своей молодости. Об этом рассказал портал Star Hit.

Дело было в 1974 году. Тогда еще молодая актриса получила небольшую роль в фильме «Печки-лавочки». Режиссером картины был Василий Шукшин. Главную героиню сыграла жена автора фильма актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Но даже несмотря на короткую роль Зайцевой, сцена с ее участием плотно отложилась в памяти зрителей.

Актриса вспомнила, как за кадром она пересеклась в лифте с режиссером и его супругой. И у них состоялся весьма необычный диалог.

«Обрадовались друг другу, обнялись. Шукшин говорит: «Маленькая (он любил меня так называть), я слышал, ты хорошо снялась в «Здравствуй и прощай». Рад за тебя. И добавил, кивнув на меня: «Лид, ну куда цветов столько?» Лида отреагировала чисто по-женски: «Вась, ну что, все отдавать-то?» — «Да ладно, еще будут». И они мне всю охапку эту отдали: «Бери, маленькая, до скорой встречи», — вспомнила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связывало Людмилу Зайцеву с Олегом Ефремовым.