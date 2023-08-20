Елена Зеленская уехала за границу после слухов о расставании с мужем

Фото: TERESA SUAREZ / POOL / ТАСС

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Супруга украинского лидера постоянно выезжает за рубеж. Что происходит с ней сейчас?

На фоне разгорающегося конфликта и постоянных атак президент Украины Владимир Зеленский экстренно выехал за рубеж. В Telegram-канале он заявил, что направился в Швецию для налаживания отношений с королем Карлом XVI Густавом. Но где же осталась семья скандального политика?

Как выяснилось чуть позднее, жена лидера Незалежной — Елена Зеленская — поехала на прием к королю вместе с ним. Обычно она разъезжает по загранице одна, когда просит очередную финансовую помощь от западных «партнеров». Но тут, видимо, решила составить компанию.

Папарацци уже публикуют свежие снимки с события. На них видно, как Зеленский ведет супругу за ручку, сама она ведет себя довольно скромно. Одета в классический синий костюм. Вероятно, чтобы не вызвать негативных эмоций у короля и его супруги Сильвии. Ведь в самом деле, сколько можно надоедать с «попрощайничеством»? Нервы у дающих могут сдать в любой момент.

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США предупредили Зеленского о ситуации с Одессой.