«Иногда мне хочется его убить»: Волкова недовольна своим браком?

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Несмотря на возникающие недопонимания, звезда ситкомов продолжает любить своего избранника.

Звезда российских ситкомов Екатерина Волкова рассказала о взаимоотношениях со своими экранными мужьями, а также законным супругом. Своими размышлениями актриса поделилась в интервью «Теленеделе».

Недавно вышел сериал «СуперИвановы», где роль избранника ее героини исполнил Михаил Полицеймако. Поклонники артистки тут же начали подшучивать над ним, как раньше это делали над Георгием Дроновым, сыгравшим Костю в сериале «Воронины».

Волкова отметила, что ее партнеры по площадке — актеры с большой буквы. Но иногда актриса все же путает их, так как мужчины очень похожи своей харизмой.

«Конечно, во многом они разные, но в то же время, если сравнивать, закроешь глаза — думаешь Георгий рядом, откроешь — Мишка. И наоборот», — рассказала Волкова.

Несмотря на смену «мужей» на съемочной площадке, Волкова уже много лет счастлива в браке с архитектором Андреем Карповым, от которого родила дочь. Актриса подчеркнула, что с мужем они прошли много сложных этапов. Но взаимоподдержка помогла им преодолеть все трудности.

«Конечно, я могу сказать, что я его ненавижу, что иногда мне хочется его убить, а потом — бах! Все прекрасно, я его люблю, обожаю и без таких вот перепадов невозможна семейная жизнь. Я счастливый человек, жена, мама», — заключила звезда.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Волкова столкнулась с финансовыми проблемами. После погашения ипотеки за загородный дом актриса решила купить квартиру для дочери.