Украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске

Дарья Евстрахина 91 0
Эксклюзив

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

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В данный момент известно о пяти пострадавших.

В Курске украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал крышу железнодорожного вокзала в ночь с 19 на 20 августа. О происшествии сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Кадрами с места событий делится 5-tv.ru.

В данный момент известно о пяти пострадавших в результате атаки беспилотника — они получили осколочные ранения от стекол, их состояние оценивается как легкой степени тяжести. Также известно, что после атаки на крышу там возник пожар.

На месте работают все оперативные службы города.

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