Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Amanda Jett

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Куда исчезает техника, стоимость которой исчисляется миллиардами долларов?

Оружие из Соединенных Штатов Америки (США), которое так активно поставлялось на Украину, просто-напросто пропало. Эту информацию сообщил полковник Дуглас Макгрегор в своих социальных сетях.

«Мы отправляем технику на миллиарды долларов, и большая его часть исчезает, вполне вероятно, на черном рынке, а денежные средства так и не попадают туда, куда им положено поступать», — заявил бывший советник главы Пентагона.

Макгрегор подчеркнул, что американское общество должно внимательно изучить эту ситуацию и решить, есть ли дальше смысл продолжать поддерживать Украину военной помощью.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Скотт Риттер предрек скорое поражение ВСУ на купянском направлении.