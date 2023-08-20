Удар в спину: Польше могут грозить жесткие санкции из-за зерна с Украины

RMF24: Польша может ввести односторонний запрет на импорт зерна из Украины

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Такое решение будет означать нарушение законодательства ЕС. Но в чем подвох?

Европейский союз не намерен продлевать запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника после 15 сентября. Об этом сообщило RMF FM. Отмечается, что, по неофициальной информации, против эмбарго выступают около 20 стран.

Польские власти объявили, что если Евросоюз не подпишет соответствующие бумаги, они введут односторонние ограничения. Журналисты сообщили, что такое решение означает нарушение законодательства ЕС. Варшаве могут грозить санкции, но их принятие займет какое-то время.

При этом правительство Польши не уверено, что ее решение поддержат другие страны, вроде Венгрии, Болгарии, Словакии и Румынии. Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что эти государства не хотят противостоять Еврокомиссии.

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