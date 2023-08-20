«Все, дальше сами»: как Киев хочет заработать на порнографии деньги для ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сайты для взрослых уже платят налоги в бюджет Украины, в том числе, на нужды ВСУ.

А потеря 6 триллионов долларов даже для американской экономики — это много, тем более, что и у них август — не лучший месяц.

Сильнейший пожар на Гавайях уничтожил целый остров. Там всю неделю разбирают завалы. Уничтожены две тысячи зданий, некоторые города придется отстраивать заново. Найдены 111 тел, из них опознаны лишь десять. Страшная трагедия, на фоне которой требования увеличить помощь Украине, некоторыми американцами воспринимается как кощунство.

Погорельцам администрация Байдена пообещала по 700 долларов разовой помощи. В соцсетях стали популярны ролики, в которых сравнивают летнюю Одессу, где — пляжи, коктейли, и где нужны 24 миллиарда — и Гавайские пепелища, с помощью в 700 долларов.

А что? Это капитализм. Ничего личного. Байден собирается посетить Гавайи, может еще деньжат подкинет, все-таки выборы не за горами.

Но украинцам, кажется, стоит приготовиться, что им в один прекрасный день скажут — все, дальше сами. Словно предчувствуя такой момент, Киев ищет дополнительные источники пополнения бюджета страны. Очередная идея — просто блестящая — в Раду поступила инициатива легализовать порнографию.

Хотят разрешить все, кроме порно с детьми, с животными и без согласия снимающихся. Все остальное — «welcome». Очевидно, Киеву не дает покоя слава Будапешта и Праги, как двух порностолиц Европы. Они первыми из соцлагеря бросились строить капитализм со всеми его прелестями. В Венгрии и Чехии — создан европейский «ПорноГолливуд» — с крупными студиями, декорациями и даже общежитиями для иногородних порнозвезд. В этом бизнесе миллиардные обороты.

«Что ж мы теряемся?» — подумали в Киеве. Есть даже благородный предлог — порно-сайты уже платят налоги в бюджет Украины, в том числе, на нужды ВСУ. Да и актрис хватает — «украинские эскортницы» в Европе пользуются спросом, и по докладу ЮНЕСКО еще до 2022 года каждая четвертая «путана» в ЕС была из Украины, а за последние два года их стало только больше, и они уже создают проблемы местным ветеранам индустрии.

Зеленский, в общем-то, верен своему курсу, он, когда шел на пост президента, обещал, что украинцы будут жить как в Европе. Вот и реализует — легализация порно и марихуаны — законодательные инициативы одна лучше другой. Бандера в гробу переворачивается. И поделом.