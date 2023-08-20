«Максимально старался помочь»: как люди спасали раненных при взрыве в Махачкале

Люди, не щадя себя, спасали раненных при взрыве в Махачкале

Фото, видео: Муса Салгереев/ТАСС; 5-tv.ru

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Эта страшная трагедия никого не оставила равнодушным.

В больницах Махачкалы остаются 46 пострадавших от взрыва на заправочной станции. Их состояние оценивается, в основном как средней тяжести, еще 16 человек, в том числе троих детей, особо «сложных» доставили спецбортами в Москву. Всего же ранения получили более 100 человек, 35 погибли. Половину тел не могут опознать — был мощный взрыв, даже несколько, если быть точным. Затем горело разлившееся топливо. Страшная трагедия, которая никого не оставила равнодушным. Федеральный центр направил спасателей и врачей медицины катастроф на место, республике обещана вся необходимая помощь в восстановлении — в Махачкале повреждено несколько сотен зданий.

Сейчас на месте трагедии огромная воронка и пепелище, но мы можем посмотреть, как оно выглядело до взрыва — эти фотографии хранятся в памяти картографических сервисов. Вот самое свежее изображение — 2021 год — обычная трасса на выезде из города, обычная заправка, рядом молельная, кафе и мелкие магазинчики, все для автомобилистов. Напротив заправки станция техобслуживания. Здесь начинается дорога на Кизляр и дальше на Астрахань и Москву. Здесь и произошел первый самый мощный взрыв. По предварительной версии, рядом с СТО был ангар, в котором приторговывали удобрениями, в том числе аммиачной селитрой.

Это относительно безопасное химическое вещество, но при строгом соблюдении мер предосторожности. К чему приводит пренебрежение этими мерами наглядно продемонстрировала трагедия в Бейруте — столицу Ливана разнесло ровно три года назад как раз после взрыва «залежавшейся» селитры в порту. Пусть и в меньших масштабах, трагедия повторилась в Махачкале.

Неужели никому в голову не пришло, что хранить селитру в городском квартале, между станцией техобслуживания, где и сварка и другие виды работ, и заправкой, это мягко скажем, неправильно? Корреспондент «Известий» Игорь Капориков всю неделю работал в Дагестане.

Поселок переселенцев Новокули. Съезд на федеральную трассу. Движение в сторону Махачкалы загружено. На обочине десятки очевидцев снимают, как горит СТО.

Яркое во всех смыслах зрелище — зевак не пугает, многие подходят в плотную к огню. На дороге ради снимка притормаживают водители. Огненный смерч пронесся по дорогам, сметая все на своем пути. Люди, машины — сгорали практически мгновенно. На месте взрыва паника. Контуженные и испуганные люди разбегались в разные стороны. И в это же время — другие, наоборот, не щадя собственной жизни — спешили на помощь.

Рамин Саламов в момент взрыва проезжал мимо на машине с семьей.

«Максимально старался помочь: я даже по два тела тащил. И дети говорили, и взрослые — каждый просил помощи», — делится очевидец Рамин Саламов.

Пять дней назад разведчик с позывным «Горец» вернулся из зоны СВО и снова бросился в огонь, чтобы выручить земляков.

«Кого надо загрузить в скорую, кого успокоить. И родственники набежали. Пытался моральную и психологическую поддержку оказать», — говорит ветеран СВО с позывным «Горец».

Жители Махачкалы и соседних городов начали занимать очереди перед пунктами сдачи крови. В это время пожарные еще продолжали бороться с огнем. Находясь постоянно под угрозой повторных взрывов. А началось, по мнению местных, все с неисправной машины.

«Первый взрыв был рядом боксы, там машина стояла. Видимо машина начала гореть. Потом газовый баллон взорвался», — рассказывает местный житель Зубоир Ахмедов.

Именно здесь произошел первый взрыв. Потом огонь перебросился на здание, где стояли бочки, а уже оттуда пламя перешло на соседнюю заправку.

«Дизельная колонка горела, она находится прям ближе к трассе, ее когда снесло с этого, там остаточное выливалось», — говорит владелец заправки Ибрагим Шамхалов.