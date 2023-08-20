Днем и ночью: бравая работа десантников и артиллерии в районе Клещеевки

Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru

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Обстановку на артемовском направлении неспроста называют сверхактивной

Владимир Путин приехал в Ростов-на-Дону, президент провел совещание в штабе группировки специальной военной операции (СВО). Вчера утром об этом сообщила пресс-служба Кремля. Президент принял доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующих направлений СВО и других высших офицеров. Это уже не первое посещение Владимиром Путиным штаба группировки. Российский лидер приезжал сюда в середине марта, когда впервые посетил Мариуполь.

Эта неделя стала временем избавлением от иллюзий. Речь прежде всего о странах Запада. Украинское наступление окончательно захлебнулось, и там это признали. Этому помогли свежие кадры с линии фронта, где атакующие украинские бронегруппы превращались в груду металла и горящие факелы на запорожском и южно-донецком направлениях.

Более того, российские войска сами успешно контратакуют на другом участке фронта — приближаются к Купянску Харьковской области и отгоняют киевские формирования от Артемовска в ДНР. Если русские держат удар и сами идут вперед, наверное у Киева не все в порядке?

На этом фоне даже новость о том, что США одобрили поставки истребителей F-16 на Украину не произвела должного эффекта. Прибудет это новое супер-оружие в лучшем случае через год. Но куда? Что мы будем называть Украиной через год? Большой вопрос.

Корреспондент «Известий» Денис Кулага с передовой рассказывает о ситуации в освобожденной второй раз Клещеевки под Артемовском.

Выходя на артемовское направление, приходится передвигаться исключительно только одним автомобилем. По дороге регулярно встречаем тяжелую технику — одни только возвращаются, другие, наоборот, заступают на боевое дежурство.

Орудия занимают исходные точки на огневой. Наводятся за считанные минуты и тут же приступают к тяжелой работе.

Разведчики уже запустили в небо беспилотник и следят за оперативной ситуацией — вот в поле разгорается натовский экземпляр BMP — наша артиллерия сумела выждать нужный момент и нанести сокрушительный удар. Севернее, точными ударами удалось не только сорвать диверсионную атаку на наши позиции, но и заставить врага с потерями отступить.

Наши глаза в воздухе фиксируют точные удары, в результате которых выгорает техника ВСУ. Тут же еще один выстрел по опорному пункту. Под несмолкающие удары артиллерии приходится нести дежурство разведке уссурийских десантников в самом Артемовске.

А это рутинная, но в тоже время очень важная работа у наших десантников. Вот такими пешими патрулями они обходят свою зону ответственности, проверяя каждый квадрат. Артемовск вот уже несколько месяцев находится под контролем российских войск.

«Мы пришли сюда, чтобы очистить мир от вот этих символов! Чтобы их не было ни на одной стенке здесь и где-либо еще. Слава России! Победа будет за нами — мы очистим каждую стену от этой фашисткой нечисти!», — рассказывает один из военнослужащих.

Для того, чтобы выпроводить подальше украинских военных, несмотря на тяжелые обстрелы, выходить еще одна десантная нона. Только что отработал один расчет ноны, следом выходит второй. В целом, обстановку на артемовском направлении называют сверхактивной. Артиллерия здесь работает и днем, и ночью.

А это все, что осталось от тяжелой машины украинской пехоты. Вероятно, из-за ударов мехвод перепутал направление и вышел прямиком на минные заграждения вблизи позиций наших десантников.