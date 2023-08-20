Украина сдает Купянск? Скотт Риттер предрек скорое поражение ВСУ

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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У киевского режима категорически не хватает резервов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать оборону на харьковском направлении, в итоге они либо сдадут Купянск, либо потеряют полностью над ним контроль. Такое заявление в эфире одного из YouTube-каналов сделал экс-разведчик США Скотт Риттер.

«Украине уже не хватает военных. Ей приходится перебрасывать батальоны с одной точки на другую», — сообщил он.

Риттер также подчеркнул, что армия России уже провала оборонительные рубежи и находится на пути к Купянску. В то же время ВСУ отправляют на фронт свои последние резервы. Российская армия уверенно идет в наступление, а значит, Украина находится на грани окончательного краха.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ терпят серьезные неудачи под Урожайным.